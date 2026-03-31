Dünya

Rusya’nın en büyük petro-kimya tesislerinden Nijnekamskneftehim’de yangın çıktı

Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nde ülkenin en büyük petro-kimya tesislerinden Nijnekamskneftehim’de yangın çıktığı bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 31.03.2026 - Güncelleme : 31.03.2026
Rusya’nın en büyük petro-kimya tesislerinden Nijnekamskneftehim’de yangın çıktı

Moskova

Nijnekamskneftehim’den yapılan yazılı açıklamada, Tataristan Cumhuriyeti'nin Nijnekamsk şehrindeki tesiste çıkan yangına ilişkin bilgilere yer verildi.

Yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğü belirtilen açıklamada, tesis personelinin güvenli bir bölgeye tahliye edildiği kaydedildi.

Açıklamada, yangının çıkış sebebine ilişkin detay verilmezken, yangın nedeniyle çevre için herhangi bir tehlikenin tespit edilmediği kaydedildi.

Rus basınına yansıyan görüntülerde, tesiste yaşanan büyük bir patlamanın ardından yangın çıktığı görülüyor.

