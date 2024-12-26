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Dünya

Rusya, Karadeniz sahilindeki petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan etti

Karadeniz'de, fırtına nedeniyle hasar gören iki tanker gemisinden sızan petrolün bazı sahil kentlerinde açtığı kirlilik nedeniyle Rusya'da acil durum ilan edildi.

Emre Gürkan Abay  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Rusya, Karadeniz sahilindeki petrol sızıntısı nedeniyle acil durum ilan etti

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin Karadeniz sahillerinde petrol sızıntısından kaynaklanan çevre kirliliğiyle mücadelenin sürdüğü belirtildi.

Mücadelenin daha etkin şekilde sürdürülmesi için acil durum ilan edildiği bilgisine yer verilen açıklamada, bölgeye daha fazla ekip ve maddi kaynak ayırılacağı kaydedildi.

AA muhabirinin yetkililerden edindiği bilgiye göre, bazı Türk şirketleri de bölgedeki çalışmalara yoğun destek veriyor.

Karadeniz'in Kerç Boğazı'nda etkili olan fırtına nedeniyle 15 Aralık’ta ayrı ayrı kazalara karışan Rusya'ya ait "Volgoneft-212" ve "Volgoneft-239" tanker gemilerinin hasar gördüğü bildirilmiş, tankerlerden petrol sızıntısı tespit edildiği rapor edilmişti.

Tankerlerden toplam 4 bin ton petrolün sızdığı tahmin edilirken, çok sayıda yetkili ve gönüllü, sızan petrolün temizlenmesi için çalışma yürütüyor.

Sosyal medya paylaşımlarında, söz konusu sahil bölgelerindeki kentlerde deniz yüzeyinin ve sahillerin petrolle kaplandığı görülürken, bölgedeki kirlilikten etkilenen yaban kuşlarının, gönüllülerce kurtarma çalışmaları görüntülere yansımaya devam ediyor.

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