Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra'ya gitti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayisinde işbirliğinin ele alınacağı görüşmeler yapacak.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti.
Akar, Londra'da ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayisinde işbirliğinin ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.