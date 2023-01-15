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Gündem

Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra'ya gitti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayisinde işbirliğinin ele alınacağı görüşmeler yapacak.

Ahmet Sertan Usul   | 15.01.2023
Bakan Akar, İngiliz mevkidaşının davetlisi olarak Londra'ya gitti

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace'ın resmi davetlisi olarak Londra'ya gitti.

Akar, Londra'da ikili ve bölgesel güvenlik konularıyla savunma sanayisinde işbirliğinin ele alınacağı görüşmeler gerçekleştirecek.

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