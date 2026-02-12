Dolar
43.64
Euro
51.93
Altın
4,944.26
ETH/USDT
1,924.70
BTC/USDT
65,846.00
BIST 100
14,180.48
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur ile görüştü

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Lütfullah Göktaş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkan Yardımcısı, Başbakan Yardımcısı ve Başkanlık Divanı Başkanı Şeyh Mansur bin Zayid Al Nahyan tarafından kabul edildi.

Enes Canlı  | 12.02.2026 - Güncelleme : 12.02.2026
Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur ile görüştü

Kudüs

Büyükelçi Göktaş, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından yaptığı açıklamada, Abu Dabi'de BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur ile görüştüğünü belirtti.

Göktaş, "Stratejik ortağımız BAE'nin ikili ilişkilerimizi çok daha ileri seviyelere taşıma kararlılığını bu görüşmede bir kez daha müşahede ettim. Ülkemizin Körfez'deki ticaret ortakları arasında yapılan sıralamada, BAE'nin listenin en başında yer alması tesadüf değil. İlişkilerimizi her alanda daha ileriye taşımanın gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

BAE Devlet Başkanlığı Yardımcılığı makamından yapılan açıklamada ise Şeyh Mansur ile Büyükelçi Göktaş arasındaki buluşma, "samimi bir görüşme" olarak nitelendirildi.

Açıklamada ayrıca "görüşmede, Türkiye ile BAE arasında çeşitli alanlardaki ilişkilerin her iki ülkenin ve her iki milletin menfaatine olacak şekilde güçlendirme ve daha da geliştirme imkanlarının ele alındığı" belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye ile Suriye arasında iletişim alanında koordinasyon mekanizması kurulacak
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC ve Türkiye Cumhuriyeti ilelebet işbirliği ruhu içinde yoluna devam edecektir
Türkiye ile Sırbistan arasında ortak bildiri yayımlandı
İletişim Başkanı Duran: Türkiye-Sırbistan ilişkilerinin her geçen gün daha da güçlenmesi memnuniyet vericidir
Bakan Kurum: Türkiye küresel iklim krizine karşı verilecek mücadelenin doğal merkezidir
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur ile görüştü

Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Göktaş, BAE Devlet Başkan Yardımcısı Şeyh Mansur ile görüştü

Bakan Şimşek: Avrupa Birliği'ne tam üyelik stratejik hedefimiz olmaya devam etmektedir

Lavrov, AGİT Dönem Başkanı Ignazio Cassis ve AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Bakan Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü

Bakan Kacır, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü
Bakan Bolat, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü

Bakan Bolat, Slovakya Yatırımlar, Bölgesel Kalkınma ve Bilişim Bakanı Migal ile görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet