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Antalya'nın Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisinde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Ankara'da "Uluslararası Aile Fuarı Açılış Programı"nda konuşuyor BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Eskişehir'de açıklamalarda bulunuyor Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen, İstanbul Finans Merkezi'nin katkılarıyla hazırlanan AA Finans Masası'na konuk oldu
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Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı

Antalya'da sabah saatlerinde başlayan iki ayrı orman yangınından Aksu ilçesindeki kontrol altına alındı, Alanya'daki yangına ise ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Oktay Özden, Ayşe Yıldız, Mert Cantürk  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Antalya'da iki bölgede çıkan orman yangınlarından biri kontrol altına alındı Fotoğraf: Mert Cantürk/AA

Antalya

Alanya ilçesi Mahmutseydi Kızılalan mevkisi ile Aksu ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanlarda henüz belirlenemeyen nedenlerle yangın çıktı.

İhbar üzerine iki bölgeye Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi.

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Alanya'daki orman yangınına 2 helikopter, 5 arazöz, 2 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı, Aksu'daki yangına 2 uçak, 1 helikopter, 6 arazöz, 1 su ikmal aracı, 2 ilk müdahale aracı ve orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin yangınlara havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor.

Aksu'daki yangın kontrol altında

Aksu ilçesindeki orman yangınında alevler yakındaki bir tarlaya sıçradı, buradaki zeytin, incir ve nar ağaçları yandı. Ormanlık alanda devam eden yangın, sera ve evlere sıçramadan ekiplerin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

İş makinelerinin de yardımıyla soğutma çalışmaları devam ederken, Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de çalışmalara destek verdiği görüldü.

Yangında, 1 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü bildirildi.

Öte yandan yangının seraların yanındaki otluk alanda başladığı ileri sürüldü.

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