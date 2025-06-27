Dolar
39.89
Euro
46.77
Altın
3,275.42
ETH/USDT
2,444.20
BTC/USDT
106,968.00
BIST 100
9,325.21
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuşuyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

9 il için "sarı" meteorolojik uyarı

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın 9 il için "sarı" meteorolojik uyarı yapıldığını duyurdu.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
9 il için "sarı" meteorolojik uyarı

Ankara

Bakanlığın sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, yarın beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle 9 il için sarı uyarı verildiği bildirildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Açıklamada, Çanakkale, Balıkesir, Bursa ve Bilecik ile Kuzey ve Kıyı Ege'de (İzmir, Aydın, Manisa ve Kütahya ile Muğla'nın kuzeyi) kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınanın beklendiği kaydedildi.

Ulaşımda aksama, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, Türkiye-İran hava yolu ulaşımının bugün kısmi olarak yeniden başlayacağını duyurdu
Belarus'un Ankara Büyükelçiliğince "Bağımsızlık Günü" resepsiyonu düzenlendi
9 il için "sarı" meteorolojik uyarı
İletişim Başkanı Altun: İslam karşıtlığı bütün dünyada giderek yükselen yeni bir ırkçılık türüdür
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Benzer haberler

9 il için "sarı" meteorolojik uyarı

9 il için "sarı" meteorolojik uyarı

Sıcaklıklar yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak

DMM, İçişleri Bakanlığına yönelik siber saldırı iddialarını yalanladı

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anısına kütüphane açıldı

İsrail saldırılarında hayatını kaybeden Filistinli çocuklar anısına kütüphane açıldı
İçişleri Bakanlığı'nda uyuşturucuyla mücadele konulu güvenlik toplantısı

İçişleri Bakanlığı'nda uyuşturucuyla mücadele konulu güvenlik toplantısı
Osmaniye için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı

Osmaniye için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet