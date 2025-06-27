Bakan Uraloğlu, Türkiye-İran hava yolu ulaşımının bugün kısmi olarak yeniden başlayacağını duyurdu
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, "Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye-İran hava yolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacak." ifadesini kullandı.
Ankara
Bakan Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye-İran hattındaki hava yolu ulaşımına ilişkin son durum hakkında bilgi verdi.
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İsrail'in saldırıları dolayısıyla kullanımı durdurulan İran'ın doğusundaki Meşhed şehri hava sahasının bugün itibarıyla uluslararası uçuşlara açıldığını vurgulayan Uraloğlu, "Meşhed-İstanbul hattında, İranlı taşıyıcılarca İstanbul yönlü seferler bugün tekrar başlayacak. Bu seferlerle birlikte 15 günlük aranın ardından Türkiye-İran hava yolu ulaşımı da kısmi olarak yeniden açılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
Saldırılar dolayısıyla İran'da kalan uçakların durumuna da dikkati çeken Uraloğlu, şunları kaydetti:
"İran'ın batısında bulunan Tahran ve Tebriz şehirlerindeki hava sahası kapalı olacak ve mevcut kısıtlama 2 Temmuz'a kadar devam edecek. İran tarafında kalan uçaklarımızın özel izinle ülkemize getirilmesi hususunda İranlı yetkililerle görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Hem İran ile seferlerin karşılıklı olarak yeniden normale dönmesi hem de İran'da bulunan uçaklarımızın bir an önce ülkemize getirilmesi konusunda çalışmalarımız devam etmektedir."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.