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Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin akraba ve kardeş ülke olduğunu söyledi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ülkesinde Azerbaycan Cumhuriyeti'ne yönelik mesafeli yaklaşımları eleştirerek, Azerbaycan'ın akraba ve kardeş ülke olduğunu söyledi.

Mustafa Melih Ahıshalı  | 01.08.2025 - Güncelleme : 01.08.2025
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Azerbaycan Cumhuriyeti'nin akraba ve kardeş ülke olduğunu söyledi

İstanbul

Pezeşkiyan, Zencan eyaletinde İl Planlama Konseyi toplantısında yaptığı konuşmada komşu ülkelerle ilişkilere değindi.

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Azerbaycan ziyareti öncesi İran'da bazılarının söz konusu ziyarete mesafeli yaklaşımlar sergilediğine işaret eden Pezeşkiyan, "Azerbaycan aslında bizim akrabamız. Nasıl olur da ben oraya gitmeyim ve anlaşma yapamayım da İsrail yapsın. Nasıl olur da ben kardeşlerimle doğru bir ilişki kuramayım ve İsrail oraya nüfuz etsin. Ben hatalıyım, o değil." ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Zirvesi'ne katılmak üzere 4 Temmuz'da Azerbaycan'a gitmişti.

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