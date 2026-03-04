Dolar
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun senatörlere brifinginde kritik başlıklar gündeme geldi

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun senatörlere verdiği brifingde, kara harekatı ihtimali, İran'a ait İHA'ların düşürülmesinde yaşanan zorluklar ve mühimmat stoklarına ilişkin endişelerin gündeme geldiği belirtildi.

04.03.2026 - Güncelleme : 04.03.2026
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun senatörlere brifinginde kritik başlıklar gündeme geldi

Ankara

The Hill gazetesinin haberine göre, ABD Dışişleri Bakanı Rubio, ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı General Dan Caine, ABD Senatosu üyelerine brifing verdi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırısı ile İran'ın misillemesi sonrası Orta Doğu'daki gelişmeler üzerine gerçekleşen oturum yaklaşık 80 dakika sürdü.

Senatörlerin brifing sonrası yaptığı açıklamalar ve değerlendirmeler, oturumda dört kritik başlığın ön plana çıktığını gösterdi.

Sahaya asker gönderme ihtimali hala gündemde

İki tarafın senatörleri de sahaya asker gönderme ihtimalinin hala masada olduğuna işaret etti.

ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı Cumhuriyetçi Senatör Wicker, yönetimin İran'a kara birlikleri gönderme seçeneğini devre dışı bırakmadığını söyledi.

Aynı komitede yer alan Demokrat Senatör Richard Blumenthal ise bu brifingin ardından askerlerin sahaya gönderilmesi konusunda her zamankinden daha fazla endişeli olduğunu belirtti.

Cumhuriyetçi Senatör Rick Scott ise böyle bir şeyin "asla olmamasını" umduğunu ancak kimsenin bu seçenekleri masadan kaldırmaması gerektiğini düşündüğünü dile getirdi.

Diğer bir Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley de İran'da askerlerin bulunmasını istemediğini ve bunun için Kongre onayı gerektiğini ifade etti.

İHA'lara karşı savunmada zorlanma

Bazı Demokratlar, brifingde Trump yönetiminin çatışmalarda daha fazla ABD askerinin hayatını kaybedileceğini söylediğini aktardı. Bir diğer senatör de oturumda ABD savunma sistemlerinin İran dronlarını düşürmede bazı zorluklar yaşadığının anlatıldığını söyledi.

Demokrat Senatör Chris Murphy, "Bu, olabilecek en ciddi durum. Bu, savaş ve barış meselesi. O odada bize daha fazla Amerikalının öleceğini söylediler." dedi.

Murphy, "Bu dronları durduramayacaklarını ve dronların Orta Doğu'ya uçmaya devam edeceğini" belirterek, Senato'da askeri güç kullanım yetkisi konusunda bir tartışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Mühimmat stoklarına ilişkin endişeler

ABD'nin İran'a yönelik saldırıları genişledikçe, mühimmat stoklarına ilişkin kaygılar da arttı. Bazı senatörler, mevcut stok durumunun brifingde gündeme geldiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Josh Hawley, bu konunun gündeme geldiğini ve yönetimin buna yanıt verdiğini ifade ederek, brifingin gizli olması nedeniyle detay vermedi.

Demokrat Senatör Tim Kaine ise mühimmat meselesinin "gerçek bir sorun" olduğunu ve ABD ordusunun buna dikkat etmesi gerektiğini vurguladı.

Demokratlar, Trump'ın İran planı konusunda kararsız

Demokratlar, brifingden Trump yönetimin İran'a yönelik tutarlı bir planı olmadığı ve Kongre'den yetki alınması gerektiği görüşüyle ayrıldı.

Senatör Brian Schatz, "Bazen gizli bir toplantıya girip, durumun ciddiyeti ve askeri harekatın ardındaki mantığı daha iyi anlayarak çıkarsınız. Bu sefer öyle olmadı. Kafamız, Amerikan halkı kadar karışık." diye konuştu.

Senatör Elizabeth Warren ise ABD hükümetinin İran konusunda bir planı olmadığını ifade etti.


