Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kocaeli
Çamlıtepe Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.