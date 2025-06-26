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Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Kadir Yıldız, Sefa Tetik  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı Fotoğraf: Kadir Yıldız/AA

Kocaeli

Çamlıtepe Mahallesi yakınlarındaki makilik ve ağaçlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve orman ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.

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