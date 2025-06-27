Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.
Kahramanmaraş
İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.
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Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.
Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.