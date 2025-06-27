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Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ediliyor.

Akif Karslı  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor Fotoğraf: Akif Karslı/AA

Kahramanmaraş

İmalı Mahallesi kırsalında ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

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Yangına 6 arazöz, 4 su tankı, 1 ilk müdahale aracı, 2 helikopter ve 2 iş makinesiyle müdahale ediliyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışması sürüyor.

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