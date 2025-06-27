Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na katılacak.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Almanya'da Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Gökhan Turan'ı ziyaret edecek, Sosyal Demokrat Partinin kongresine katılacak, Friedrich Ebert Vakfı Başkanı Martin Schulz ile görüşecek.
(Berlin) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği, Büyükşehir Belediyesini ve AK Parti İl Başkanlığını ziyaret edecek, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi temel atma törenine katılacak, Malatya Adliyesi ek hizmet binasına ziyarette bulunacak.
(Malatya/10.30-16.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Uluslararası Aile Fuarı Açılış Programı'na katılacak.
(Ankara/10.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Valiliğe, MHP ve AK Parti il başkanlıklarına ziyarette bulunacak, il eğitim değerlendirme toplantısına iştirak edecek.
(Giresun/10.00-14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
EKONOMİ FİNANS
1- Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Rusya'da düzenlenecek Türk-Rus Ticari ve Ekonomik İşbirliğine Dair Hükümetlerarası Karma Komisyonu (KEK) 19. Dönem Toplantısı'na katılacak.
(Moskova) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"na iştirak edecek.
(İstanbul/14.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
3- Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayı ekonomik güven endeksi ile 2024 yılı sanayi ürün istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- İran ve İsrail arasında varılan ateşkesin ardından yaşanan gelişmeler takip ediliyor.
(Tahran/Washington/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
2- İsrail'in ateşkesi bozarak kalıcı işgal hedefiyle Gazze Şeridi'ne düzenlediği şiddetli saldırıların yansımaları ve yardımların girişini engellemesi sonucu yaşanan insani krize ilişkin gelişmeler izleniyor.
(Gazze/Kudüs) (Fotoğraflı-Görüntülü)
GÜNCEL
1- Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığınca düzenlenen "Fuat Sezgin'in Mirası: Bilim Diplomasisi ile Köprüler Kurmak" kitabının tanıtımı ve panel programına katılacak.
(İstanbul/10.45) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda 5-8 sıralama ve yarı final müsabakaları Yunanistan'da oynanacak. Sıralama etabında Litvanya-Çekya ile Türkiye-Almanya, yarı finalde ise Fransa-İspanya ve İtalya-Belçika karşılaşmaları yapılacak.
(Pire/11.45/14.30/17.30/20.30) (Fotoğraflı)
2- Türkiye Jokey Kulübü tarafından 99. Gazi Koşusu öncesi düzenlenen "Yıldızlarla Kahvaltı" etkinliği, Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.
(İstanbul/11.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.