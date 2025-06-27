Dolar
39.89
Euro
46.76
Altın
3,273.94
ETH/USDT
2,451.80
BTC/USDT
106,968.00
BIST 100
9,329.24
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuşuyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Malatya Bölge Adliye Mahkemesi Temel Atma Töreni'nde konuşuyor.
logo
Gündem

Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Mesut Karaduman  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Yangına, 3 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 15 itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Uraloğlu, Türkiye-İran hava yolu ulaşımının bugün kısmi olarak yeniden başlayacağını duyurdu
Belarus'un Ankara Büyükelçiliğince "Bağımsızlık Günü" resepsiyonu düzenlendi
9 il için "sarı" meteorolojik uyarı
İletişim Başkanı Altun: İslam karşıtlığı bütün dünyada giderek yükselen yeni bir ırkçılık türüdür
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı'dan orman yangınlarına karşı uyarı

Benzer haberler

Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor

"Terapi gibi geliyor" dediği kitap okumaktan 57 yıldır kopamıyor

Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın söndürüldü, Aksu'daki ise kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesindeki yangın söndürüldü, Aksu'daki ise kontrol altına alındı
Bursa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet