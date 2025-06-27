Tekirdağ'da çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor
Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.
Tekirdağ
Kızılcaterzi Mahallesi'nde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Tekirdağ Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
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Yangına, 3 helikopter, 3 uçak, 10 arazöz, 15 itfaiye aracı ile havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Bölgeye gelen Şarköy Kaymakamı Ahmet Naci Helvacı, Şarköy Belediye Başkanı Alpay Var, İl Jandarma Komutanı Albay Ahmet Çetin ve Orman İşletme Müdürü Nebi Yaşar da çalışmaları takip etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.