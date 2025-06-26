Bursa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Bursa
İlçeye bağlı Orta Mahallesi Ekşikara mevkisindeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
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Dumanlar, Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerine kadar ulaştı.
Fabrikanın çitlerindeki Türk bayrağının polis ve görevliler tarafından kurtarıldığı anlar kameralarca kaydedildi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor https://t.co/cNJHUCt2i3 pic.twitter.com/HcnChapgxa— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) June 26, 2025
Balıkesir'den gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.
Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.