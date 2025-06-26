Dolar
39.77
Euro
46.76
Altın
3,333.90
ETH/USDT
2,427.50
BTC/USDT
107,458.00
BIST 100
9,301.05
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Bursa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesindeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

H. Çetin Güler  | 26.06.2025 - Güncelleme : 26.06.2025
Bursa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa

İlçeye bağlı Orta Mahallesi Ekşikara mevkisindeki plastik ve geri dönüşüm fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın fabrikayı sardı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, Orman Bölge Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Dumanlar, Balıkesir'in Susurluk ve Kepsut ilçelerine kadar ulaştı.

Fabrikanın çitlerindeki Türk bayrağının polis ve görevliler tarafından kurtarıldığı anlar kameralarca kaydedildi.

Balıkesir'den gelen itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla yangın söndürüldü.

Olay yerindeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İzmir'de çöplük alanda başlayan yangın ormanlık alana sıçradı
RTÜK'ten 4 televizyon kanalı ve 2 dijital platforma ceza
Bursa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
DMM'den, kendilerini Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri gibi tanıtan dolandırıcılara karşı uyarı
Depremde 150 kişinin öldüğü Palmiye Sitesi'ne ilişkin davada karar çıktı

Benzer haberler

Bursa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bursa'da plastik fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Bursa'da restorasyonu tamamlanan Özlüce Camisi yarın ibadete açılacak

Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

Kocaeli'de makilik ve ağaçlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

İzmir'de orman yangında ev ve ağılları kullanılamaz hale gelen mahalle sakinleri yaşadıklarını anlattı

İzmir'de orman yangında ev ve ağılları kullanılamaz hale gelen mahalle sakinleri yaşadıklarını anlattı
Bursa'da köpeğini gezdiren kadına başka köpeklerin saldırması güvenlik kamerasında

Bursa'da köpeğini gezdiren kadına başka köpeklerin saldırması güvenlik kamerasında
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet