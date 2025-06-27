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İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.

Fırat Özdemir  | 27.06.2025 - Güncelleme : 27.06.2025
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında

İzmir

Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.

Ekipler, yangını kontrol altına aldı.

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