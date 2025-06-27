İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altında
İzmir'in Aliağa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
İzmir
Çaltılıdere Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölge İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 6 uçak, 5 helikopter, 13 arazöz, 6 su ikmal ve 3 dozer sevk edildi.
Ekipler, yangını kontrol altına aldı.
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