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23 suçtan aranan PKK'lı terörist, jandarma tarafından durdurulan takside yakalandı

İçişleri Bakanlığı, 23 ayrı suçtan aranan terör örgütü PKK üyesi Kadir Sezgin'in, jandarma ekipleri tarafından Silopi-Cizre kara yolunda durdurulan takside yakalandığını bildirdi.

Fırat Taşdemir   | 22.10.2022
23 suçtan aranan PKK'lı terörist, jandarma tarafından durdurulan takside yakalandı

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG üyeleri ve iş birlikçilerine yönelik düzenlenen operasyon kapsamında Silopi-Cizre kara yolunda içinde şüpheli 3 kişi bulunan taksi durduruldu.

Araştırmada, taksideki 3 kişiden birinin Baran Amed kod adlı Kadir Sezgin isimli terörist olduğu belirlendi.

Teröristin "silahlı terör örgütüne üye olma" suçu başta olmak üzere 23 suçtan aranma kaydının bulunduğu tespit edildi.

Teröristin 2005'te terör örgütüne girdiği, 28 Ekim 2011'de Osmaniye'de PKK/KCK mensuplarınca gerçekleştirilen 2 polis memurunun şehit edilmesi eylemine katıldığı, 13 Ağustos 2012'de ise Hatay'ın Erzin ilçesinde kaymakamlık konutundaki polis noktası, İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğüne yönelik eş zamanlı düzenlenen silahlı saldırıda yer aldığı ortaya çıktı.

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