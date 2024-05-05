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Spor, Futbol

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 30'uncu ve son haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği ALG Spor'u 2-0 mağlup ederek sezonu şampiyon tamamladı.

Can Öcal  | 05.05.2024 - Güncelleme : 05.05.2024
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon Galatasaray oldu Fotoğraf: Mehmet Murat Önel - AA

İstanbul

Sarı-kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçın ilk yarısını Eda Karataş'ın 21. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

Galatasaray'ın futbolcusu Kristina Bakarandze 67. dakikada kırmızı kart görürken, ikinci yarıda Ruth Monique Kipoyi'nin 90. dakikada attığı golle maç 2-0 sona erdi.

Sarı-kırmızılar, bu sonuçla birlikte ligde puanını 71'e yükseltti ve sezonu şampiyon tamamladı.

Öte yandan Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk, Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur ve sarı-kırmızılıların erkek futbol takımı oyuncuları Kerem Demirbay, Günay Güvenç, Eyüp Aydın, Kerem Aktürkoğu ile Barış Alper Yılmaz da maçı izledi.

Bakan Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunda şampiyonluğa ulaşan Galatasaray Petrol Ofisi'ni kutladı.

Bakan Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Petrol Ofisi Kadın Futbol Takımı'nı kutluyorum. Bu uzun maratonun sonucunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray camiasının futbolcularını, teknik heyetini, yönetimini ve taraftarlarını tebrik ediyorum."

TFF, Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi şampiyonu Galatasaray'ı tebrik etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray Petrol Ofisi'ni kutladı.

Federasyonun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi son hafta mücadelesinde ALG Spor'u 2-0'lık skorla mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray Kadın Futbol Takımı'nı tebrik ederiz." ifadesi kullanıldı.

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