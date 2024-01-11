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Spor, Futbol

Trendyol Süper Lig'in zirvesinde 8 hafta sonra eşitlik bozuldu

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta, oynanan 2 maçla sona erdi.

Ercan Çakar  | 11.01.2024 - Güncelleme : 11.01.2024
Trendyol Süper Lig'in zirvesinde 8 hafta sonra eşitlik bozuldu

İstanbul

Süper Lig'de bugün oynanan maçlarda Galatasaray deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 1-1 berabere kalırken, Trabzonspor ise konuk ettiği Yılport Samsunspor'u 2-1 yendi.

Ligde şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe ile Galatasaray arasında 8 hafta sonra zirvede eşitlik bozuldu.

Fenerbahçe sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u 7-1 yenerken, Galatasaray ise deplasmanda Sivasspor ile berabere kaldı.

Fenerbahçe haftayı 50 puanla lider bitirirken, Galatasaray 48 puanla ikinci sırada yer aldı.

Sonuçlar

Siltaş Yapı Pendikspor-Bitexen Antalyaspor: 0-1

Corendon Alanyaspor-MKE Ankaragücü: 1-1

Kasımpaşa-RAMS Başakşehir: 0-3

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 0-4

Atakaş Hatayspor-Gaziantep FK: 0-0

VavaCars Fatih Karagümrük-Mondihome Kayserispor: 4-1

Yukatel Adana Demirspor-İstanbulspor: 2-2

Fenerbahçe-TÜMOSAN Konyaspor: 7-1

EMS Yapı Sivasspor-Galatasaray: 1-1

Trabzonspor-Yılport Samsunspor: 2-1

Puan durumu

Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçlarının da oynanmasıyla oluşan puan durumu şöyle:

TAKIMOGBMAYAVP
1.FENERBAHÇE19162156164050
2.GALATASARAY19153136102648
3.TRABZONSPOR19113534211336
4.BEŞİKTAŞ1910273026432
5.YUKATEL ADANA DEMİRSPOR197843324929
6.MONDİHOME KAYSERİSPOR198562627-129
7.ÇAYKUR RİZESPOR198562427-329
8.BITEXEN ANTALYASPOR197752419528
9.KASIMPAŞA197573237-526
10.EMS YAPI SİVASSPOR196762429-525
11.RAMS BAŞAKŞEHİR196582222023
12.CORENDON ALANYASPOR195771926-722
13.MKE ANKARAGÜCÜ194962324-121
14.GAZİANTEP FK1963102229-721
15.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK195592220220
16.ATAKAŞ HATAYSPOR194872526-120
17.YILPORT SAMSUNSPOR1953112131-1018
18.TÜMOSAN KONYASPOR194691932-1318
19.SİLTAŞ YAPI PENDİKSPOR1936102042-2215
20.İSTANBULSPOR1923141438-246

Not: İstanbulspor'un 3 puanı silinmiştir.

20. hafta

Süper Lig'de 20. hafta maçlarının programı şöyle:

13 Ocak Cumartesi:

13.30 Atakaş Hatayspor-Siltaş Yapı Pendikspor (Mersin)

13.30 MKE Ankaragücü-Kasımpaşa (Eryaman)

16.00 RAMS Başakşehir-Corendon Alanyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

19.00 Çaykur Rizespor-Yukatel Adana Demirspor (Çaykur Didi)

19.00 Beşiktaş-VavaCars Fatih Karagümrük (Tüpraş)

14 Ocak Pazar:

13.30 İstanbulspor-TÜMOSAN Konyaspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.00 Bitexen Antalyaspor-Trabzonspor (Corendon Airlines Park Antalya)

16.00 Yılport Samsunspor-EMS Yapı Sivasspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

15 Ocak Pazartesi:

20.00 Galatasaray-Mondihome Kayserispor (RAMS Park)

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