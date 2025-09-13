Alanyaspor, Konyaspor'u mağlup etti

Konya
14. dakikada Umut Nayir'in ara pasına hareketlenen Ndao'nun ceza sahası içinden şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, iki hamlede topa sahip oldu.
28. dakikada konuk ekip öne geçti. Orta saha önünde Enes Keskin'in pasında topla hareketlenen Ogundu, çalımlarla girdiği ceza sahasında yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluştu: 0-1.
34. dakikada Guilherme'nin sol köşe gönderinden kullandığı korner atışında altı pas üstünde yükselen Adil Demirbağ'ın kafa vuruşunda top, az farkla dışarı çıktı.
Karşılaşmanın ilk yarısı Corendon Alanyaspor'un 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
49. dakikada Umut Nayir'in pasında topla buluşan Muleka'nın ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
51. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde topu kontrol eden Bardhi, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1
65. dakikada Bazoer'in pasında ceza sahası içinde topla buluşan Bardhi'nin sert şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran, topu kornere çeldi.
79. dakikada konuk ekip öne geçti. Güven Yalçın'ın pasında ceza sahası içinde Bazoer'in kontrol etmeye çalıştığı topa sahip olan Ogundu, meşin yuvarlağı Maestro ile buluşturdu. Bu oyuncunun bekletmeden yerden sert şutunda top filelere gönderdi: 1-2.
Karşılaşmayı Corendon Alanyaspor, 2-1 kazandı.
Joao Pereira: "Ayaklarımızın yere basması gerekiyor"
Corendon Alanyaspor teknik direktör Joao Pereira, lige kötü başlamalarına rağmen iki galibiyet aldıklarını, ayaklarının yere basması gerektiğini söyledi.
Pereira, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, galibiyet için oyuncularını tebrik etti.
Futbolcularının çaba gösterdiğine dikkati çeken Pereira, "Oyuncular yüzde yüz oynamaları gerektiğini anladılar. Bu şekilde oynamaya devam ettikçe galibiyetler alacağız. Çok güzel maç oldu. İki takım açısından da özellikle ilk yarı iyi oyun vardı. İki takım da çok harika pozisyonlara girdi. İlk yarıda pozisyonlar bulduk. Belki daha fazla gol atabilirdik. Maalesef şut atamadık." diye konuştu.
Pereira, futbolseverlerin de keyifli maç izlediğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:
"Lige biraz kötü başladık ama şu anda iki galibiyet aldık. Bunu kenara bırakıp artık ayaklarımızın yere basması gerekiyor. Çünkü Türkiye ligi çok zor. Bunun farkındayız. Çalışmaya devam etmemiz gerekiyor. Herkesin yüzde yüzünü vermesi gerekiyor. Bundan daha az bir performansı hiçbir zaman kabul edemeyeceğiz. Her zaman bütün gücümüzle oynamazsak galibiyet almak çok zor. Burası çok zor bir lig."
Recep Uçar: "Alacağımız dersler çok"
TÜMOSAN Konyaspor teknik direktör Recep Uçar, üzgün olduklarını ve maçı ekibiyle değerlendireceklerini söyledi.
Uçar, maçın oynandığı Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Alanyaspor karşılaşmasının zor olacağını bildiklerini, bunun da hazırlıklarını yaptıklarını anlatan Uçar, "Onların kazanmasından ziyade aslında bizim kaybettiğimiz bir maç oldu. Maalesef futbolda bu kadar bireysel hata yapıyorsanız, mağlubiyet kaçınılmaz. İlk yarı genelinde istediğimiz oyunu tam manasıyla sahaya yansıtamadık. Bir iki hata vardı ama daha çok bireysel hatalar istediklerimizi yapmamızı engelledi." diye konuştu.
Bireysel hataların çok ağır sonuçları olduğuna işaret eden Uçar, şunları kaydetti:
"Üzgünüz, her maçı kazanabilmek için istek ve arzuyu ortaya koymak zorundayız. Alacağımız dersler çok. Maçı analiz edeceğiz. Yolumuza devam edeceğiz. Biz iyi bir takımız. Güçlü bağları olan bir takımız. Mağlubiyetin üstesinden ne kadar üzülsek de en kısa sürede geleceğiz. Yarın antrenmanda da konuşup bunun üstesinden geleceğiz. Haftaya Galatasaray maçımız var. Galatasaray maçına en iyi şekilde hazırlanıp yolumuza devam edeceğiz. Alanyaspor iyi mücadele etti. Zaman zaman iyi geçişler yaptı. Çok atletik oyuncuları var. Onları da tebrik ederim."