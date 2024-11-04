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Spor, Futbol

Trabzonspor Kulübünde olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu

Trabzonspor Kulübünde olağan seçimli genel kurul toplantısının 21-22 Kasım'da, çoğunluk sağlanamadığı takdirde 30 Kasım-1 Aralık'ta yapılacağı açıkladı.

Göktuğ Ergün  | 04.11.2024 - Güncelleme : 04.11.2024
Trabzonspor Kulübünde olağan seçimli genel kurul tarihi belli oldu

Trabzon

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, genel kurulun, 21-22 Kasım'da Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde gerçekleştirileceği belirtildi. Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantının 30 Kasım-1 Aralık'ta Hayri Gür Spor Salonu'nda yapılmasına karar verildiği belirtildi.

Genel kurulda idari ve mali raporlar ile bütçenin görüşülerek oylamaya sunulacağı, kulüp başkanı ile yönetim kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçiminin yapılacağı kaydedildi.


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