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Spor, Futbol

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "sarı-kırmızı" oldu

Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 2024-25 sezonunu şampiyon tamamlaması sebebiyle Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, "sarı-kırmızılı" renklere büründü.

Can Öcal  | 25.05.2025 - Güncelleme : 25.05.2025
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü "sarı-kırmızı" oldu Fotoğraf: Bünyamin Çelik/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılılar ligde şampiyonluğa ulaştığı için köprü, kulübün renkleriyle ışıklandırıldı.

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