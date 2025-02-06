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Spor, Futbol

Samsunspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

İlyas Gün  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Samsunspor, Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek

Samsun

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak.

Ligde çıktığı 21 maçta 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşayan Samsun ekibi, topladığı 40 puanla üçüncü sırada yer alıyor.

Geçen hafta RAMS Başakşehir'e 4-0 mağlup olan Samsun ekibi, sahasında Atakaş Hatayspor'u yenerek taraftarlarına bu yenilgiyi unutturmak istiyor.

Atataş Hatayspor ise ligin geride kalan bölümünde 1 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 mağlubiyet sonucunda topladığı 10 puanla 18. sırada bulunuyor.

4 isim ceza sınırında

Reeder Samsunspor'da Atakaş Hatayspor maçı öncesinde 4 oyuncu, sarı kart ceza sınırında.

Karadeniz temsilcisinde Olivier Ntcham, Marc Bola, Marius Mouandilmadji ve Arbnor Muja, yarın kart görmeleri halinde bir sonraki karşılaşmada cezalı duruma düşecek.

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