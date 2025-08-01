Beşiktaş ve Başakşehir'in UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu programı belli oldu

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının 3. eleme turunda Başakşehir, Norveç ekibi Viking, Beşiktaş ise İrlanda temsilcisi St. Patrick's ile mücadele edecek.
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Konferans Ligi 3. eleme turunda Beşiktaş ve Başakşehir'in maç programı şu şekilde:
7 Ağustos Perşembe:
20.00 Viking-İstanbul Başakşehir (Viking)
21.45 St. Patrick's-Beşiktaş (Tallaght)
13 Ağustos Çarşamba:
19.00 İstanbul Başakşehir-Viking (Başakşehir Fatih Terim)
14 Ağustos Perşembe:
21.00 Beşiktaş-St. Patrick's (Tüpraş)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.