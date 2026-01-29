Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:
Yarın:
20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay
31 Ocak Cumartesi:
14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Aksu
17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan
20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Batuhan Kolak
20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi
1 Şubat Pazar:
17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu
20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe
2 Şubat Pazartesi:
20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu