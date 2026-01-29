Dolar
Spor, Futbol

Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Trendyol Süper Lig'de 20. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Ceren Aydınonat  | 29.01.2026 - Güncelleme : 29.01.2026
Süper Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre ligde 20. hafta mücadelelerinde görev alacak hakemler şunlar:

Yarın:

20.00 Hesap.com Antalyaspor-Trabzonspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Kasımpaşa-Samsunspor: Çağdaş Altay

31 Ocak Cumartesi:

14.30 Corendon Alanyaspor-ikas Eyüpspor: Oğuzhan Aksu

17.00 RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor: Yiğit Arslan

20.00 Beşiktaş-TÜMOSAN Konyaspor: Batuhan Kolak

20.00 Göztepe-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük: Ömer Tolga Güldibi

1 Şubat Pazar:

17.00 Gençlerbirliği-Gaziantep FK: Erdem Mertoğlu

20.00 Galatasaray-Zecorner Kayserispor: Adnan Deniz Kayatepe

2 Şubat Pazartesi:

20.00 Kocaelispor-Fenerbahçe: Alper Akarsu

