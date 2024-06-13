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Spor, Futbol

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst İstanbul'a geldi

Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilen Giovanni van Bronckhorst, İstanbul'a geldi.

Emre Doğan  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Van Bronckhorst İstanbul'a geldi

İstanbul

Hollandalı çalıştırıcıyı İstanbul Havalimanı'nda yönetim kurulu üyeleri Kaan Şakul ve Burak Aslan ile siyah-beyazlı kulübün yetkilileri karşıladı.

Van Bronckhorst, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Beşiktaş'ta görev yapacağı için çok mutlu olduğunu dile getirerek, "Benim için yeni bir meydan okuma olacak. Çok çalışmaya hazırım. Bu güzel kulübe taraftarla birlikte kupalar kazandırmak için sabırsızlanıyorum. Beşiktaş'a pozitif katkılar verme konusunda heyecan duyuyorum. Bu kulübe hak ettiği başarıları getireceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Van Bronckhorst, basın mensuplarına elleriyle "kartal pençesi" hareketi yaparak poz verdi.

Beşiktaş Kulübü, Hollandalı teknik direktör için yarın saat 11.00'de Tüpraş Stadı'nda imza töreni düzenleyecek.


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