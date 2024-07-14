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Manchester United, Hollandalı golcü Joshua Zirkzee'yi transfer etti

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, İtalya'nın Bologna takımından 23 yaşındaki forvet oyuncusu Joshua Zirkzee'yi transfer etti.

Fatih Erel  | 14.07.2024 - Güncelleme : 14.07.2024
Manchester United, Hollandalı golcü Joshua Zirkzee'yi transfer etti

İIstanbul

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, "Manchester United, Joshua Zirkzee'nin kulübe katıldığını açıklamaktan mutluluk duyuyor." denildi.

Açıklamada, Nijerya asıllı Hollandalı golcünün Haziran 2029'a kadar sözleşme imzaladığı, ayrıca mukavelede bir yıllık uzatma opsiyonunun yer aldığı belirtildi.

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