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Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne Basat Öztürk atandı

Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Kuzey Atlantik Antlaşması Teşkilatı (NATO) nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine atandı.

Muhammet Tarhan  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne Basat Öztürk atandı

İstanbul

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yapılan atamaya ilişkin karara göre, Uluslararası Güvenlik Genel Müdürü Basat Öztürk, Türkiye'nin NATO Daimi Temsilcisi olarak atandı.

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