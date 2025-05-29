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Diyarbakır'da 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Diyarbakır'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 70 ton esrar elde edilebilecek 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildiğini, 7 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Alper Şaşmaz  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Diyarbakır'da 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi

Ankara

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Lice ve Hani Cumhuriyet Başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele ve TEM Daire Başkanlıkları koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalar sonucu; Lice ve Hani ilçelerinde 61 operasyonel tim, 645 personel ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

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Operasyonları düzenleyenleri tebrik eden Yerlikaya, "Diyarbakır'da 70 ton toz esrar uyuşturucu maddesi elde edilebilecek 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirdik. İHA'lar ve uzaktan algılama sistemlerinin desteğiyle düzenlendiğimiz operasyonlarda, 7 şüpheli zehir taciri yakalandı." bilgisini verdi.

Paylaşımında operasyonlara ilişkin görüntülere de yer veren Yerlikaya, uyuşturucunun insanlığın en büyük düşmanı olduğunu, bu suça cüret eden zehir tacirleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini ifade etti. 

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