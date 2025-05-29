Dolar
39.09
Euro
44.23
Altın
3,273.73
ETH/USDT
2,725.00
BTC/USDT
107,819.00
BIST 100
9,177.70
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesinde toplu iş sözleşmelerindeki anlaşmazlık nedeniyle yaklaşık 23 bin işçi grev başlattı.

Günay Pabuşçu  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve gitti Fotoğraf: Günay Pabuşçu/AA

İzmir

Genel-İş Sendikası İzmir 1, 2, 3 ve 9 No'lu şubeleri üyeleri, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önünde toplandı.

Meşale yakan, çeşitli sloganlar atan ve halay çeken işçiler, daha sonra "Bu iş yerinde grev var" yazılı pankart açtı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sendikaların şube başkanları ve işçiler, pankartı büyükşehir belediye binasına astı.

Genel-İş İzmir 2 No'lu Şube Başkanı Ercan Gül, burada yaptığı konuşmada, gece yarısı itibarıyla yaklaşık 23 bin işçinin greve başladığını söyledi.

Mücadeleyi omuz omuza vereceklerini belirten Gül, "Huzursuzluk çıkarmaya değil ekmeğimizi büyütmeye geldik. Herkes sağduyulu olacak ve bu mücadeleye destek verecek. Kimsenin buraya zarar vermemesine izin vermeyeceğiz. Bu ekmeği büyütene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." dedi.

Genel-İş İzmir 3 No'lu Şube Başkanı Serap Yılmaz ise işçilerin hak ettiği ücreti alana kadar direnişi sürdüreceklerini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bazı atama kararları Resmi Gazete'de
İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği çift yönlü kapatıldı
Türkiye ve dünya gündemi
Diyarbakır'da 3 milyon 476 bin kök kenevir ve skunk ele geçirildi
Türkiye'nin NATO Daimi Temsilciliği'ne Basat Öztürk atandı

Benzer haberler

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve gitti

İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaklaşık 23 bin işçi greve çıkıyor

Bayrampaşa'da kanalizasyon çalışması sırasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesinden kıdem tazminatlarını alamayan emekli işçiler eylemlerini sürdürdü

İzmir Büyükşehir Belediyesinden kıdem tazminatlarını alamayan emekli işçiler eylemlerini sürdürdü
İzmir'de maaşları eksik yatan belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu

İzmir'de maaşları eksik yatan belediye işçileri iş bıraktı, sokaklarda çöp yığınları oluştu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet