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Spor, Futbol

Türkiye'nin, ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın, ABD ve Meksika ile 7-11 Haziran'da oynayacağı özel maçların aday kadrosu belli oldu.

Metin Arslancan  | 28.05.2025 - Güncelleme : 28.05.2025
Türkiye'nin, ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı

İstanbul

A Milli Takım aday kadrosunda Mustafa Eskihellaç ilk kez ay-yıldızlı kadroya davet edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre teknik direktör Vincenzo Montella'nın 29 kişilik kadroya dahil ettiği isimler şunlar:

Kaleciler: Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydın, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta saha: Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan

Forvet: Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın

ABD ve Meksika maçları

Milliler, 2026 FIFA Dünya Kupası Elemeleri öncesinde, 7 Haziran Cumartesi günü 2026 Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ile karşı karşıya gelecek.

Connecticut eyaletinin East Hartford kentinde yer alan Pratt & Whitney Stadı'nda oynanacak karşılaşma, TSİ 22.40'da başlayacak.

Ay-yıldızlılar, ABD kampındaki ikinci özel maçta, 11 Haziran Çarşamba günü ise Kuzey Carolina eyaletinin Chapel Hill kentindeki Kenan Stadı'nda 2026 Dünya Kupası'nın bir diğer ev sahibi Meksika ile karşılaşacak.

İki ülke arasında A milli düzeydeki ilk maç, TSİ 04.00'de başlayacak.

A Milli Takım'a davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. 2 Haziran Pazartesi günü bu tesiste bir antrenman yapacak milli takım, saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.

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