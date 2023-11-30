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Spor, Futbol

Hatayspor, yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Bitexen Antalyaspor ile karşılaşacak.

Serkan Avci  | 30.11.2023 - Güncelleme : 30.11.2023
Hatayspor, yarın Antalyaspor'u konuk edecek

Mersin

Mersin Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Yiğit Arslan yönetecek.

Hatayspor ligde 13 maçta topladığı 17 puanla 10. sırada, Antalyaspor ise 19 puanla 7. sırada bulunuyor.

Hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak Hatayspor, rakibi karşısında galibiyet arayacak.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

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