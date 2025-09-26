Dolar
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımda bulundu.

Fatih Gökbulut  | 26.09.2025 - Güncelleme : 26.09.2025
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin paylaşım

Ankara

Yılmaz, NSosyal hesabından "Küresel Lider Erdoğan" etiketiyle yaptığı paylaşımda, "Vizyonu ve kararlılığıyla, küresel barışın, adaletin ve vicdanın teminatı." ifadesini kullandı.

Yılmaz, paylaşımında görüşmeye ilişkin fotoğraflara da yer verdi.

