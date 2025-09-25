Dolar
Dünya

ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyada çok saygı görüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Beyaz Saray'da ağırlamaktan büyük onur duyduğunu belirterek, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." dedi.

Emirhan Demir  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
ABD Başkanı Trump: Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm dünyada çok saygı görüyor Fotoğraf: Celal Güneş - AA

Ankara

Trump, Beyaz Saray'da ağırladığı Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinden önce basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan ile uzun zamandır dost olduğunu söyleyen Trump, "(Erdoğan) Çok saygın biri, kendi ülkesinde, tüm Avrupa'da, tüm dünyada çok saygı görüyor." ifadesini kullandı.

Trump, Erdoğan'ın "muazzam bir ordu kurduğunu" ve kendisini Beyaz Saray'da ağırlamanın onlar için bir onur olduğunu belirtti.

Türkiye ile çok iş yaptıklarını belirten Trump, "Türkiye harika ürünler üretiyor. Onlardan çok şey satın alıyoruz, onlar da bizden çok şey satın alıyor." dedi.

Trump, Birleşmiş Milletlerde (BM) Cumhurbaşkanı Erdoğan ve diğer liderlerle Gazze konusunda çok iyi bir görüşme yaptıklarını kaydederek, "Sanırım bir tür anlaşmaya varmak üzereyiz." değerlendirmesinde bulundu.

Suriye'ye yaptırımları Erdoğan'ın isteği üzerine kaldırdığını belirten Trump, "Suriye'deki zaferin sorumlusu Erdoğan'dı. Bu, Türkiye için bir zaferdi." dedi.

Trump, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de eski lideri devirme mücadelesindeki başarıdan sorumlu olan kişidir." diye vurguladı.

ABD Başkanı Trump, “Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ikisi (Putin-Zelenskiy) tarafından da çok saygı görüyor. Herkes Erdoğan'a saygı duyuyor. Ben de öyle." diye konuştu.


