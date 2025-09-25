Dolar
logo
Spor, Futbol

Oulai, bordo mavili formayı giymek için gün sayıyor

Trabzonspor'da 4 maçlık cezası sona eren Christ Inao Oulai, "Buraya gelmekteki amacım kulübü yukarılara taşımak, tabii ki kupalar kazanmak." dedi.

Selçuk Kılıç  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Oulai, bordo mavili formayı giymek için gün sayıyor Fotoğraf: Enes Sansar/AA

Trabzon

Oulai, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdüren bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Genç oyuncu, adaptasyon sürecinin iyi geçtiğini belirterek, "Hem bireysel hem de kolektif açıdan iyi geçtiğini düşünüyorum. Takım arkadaşlarım da beni gerçekten çok iyi karşıladı. Bu nedenle iyi geçti ve iyi bir yerdeyim." dedi.

Trabzonspor'a gelmeden önce bordo-mavili takımda daha önce forma giyen ülkesi Fildişi Sahilli oyuncularla bir görüşmesinin olmadığını da ifade eden Oulai, şöyle devam etti:

"Trabzonspor’un bana gösterdiği ilgi, futbol tutkusu beni gerçekten cezbetti. Benim de en çok sevdiğim şeylerden biridir. Buraya gelmekteki amacım kulübü yukarılara taşımak, tabii ki kupalar kazanmak. Yukarılarda ligi bitirmek. Ligin iyi bir lig olduğunu biliyorum. Büyük oyuncuların oynadığı, başarılı ve zorlu bir lig. Ligin üst seviyede olduğunu söyleyebilirim. Ligue 2'den kesinlikle daha yukarıda. Üst seviye performanslar gösteriliyor ben de bu şekilde daha çok yol kat edebilirim."

"Trabzonspor'a odaklanmak istiyorum."

Oulai, oyun tarzı ile ilgili olarak da, "Ben ritmi olan, risk almaktan korkmayan cesur bir oyuncuyum. Daha önce forma giydiğim takımdaki kırmızı karta gelecek olursak, bu aslında çok konuşmak istemediğim bir konu. Ben artık Trabzonspor’a geldim, Trabzonspor’a odaklanmak istiyorum. Benim çok sabit pozisyon tercihim yok. Hocamız beni nerede görmek istiyorsa, orada takıma ve takım arkadaşlarıma yardımcı olmak istiyorum." diye konuştu.

Trabzonspor'da henüz resmi maçlarda forma giymediğini, bu nedenle performansıyla ilgili bir şey söyleyemeyeceğini anlatan Oulai, "İlk olarak resmi maça çıkmak istiyorum. Benim hedefim de takıma, hocamıza arkadaşlarıma yardımcı olmak. Hocamız iyi bir hoca, beni buraya aldı, hoş karşıladı, en başından beri adaptasyonuma da yardımcı oldu. Bu açıdan ona çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Oulai, genç oyuncularla bire birde henüz iletişim kurma şansı, imkanı olmadığını da ifade ederek, "Ama geçen yıl final maçını gördüm. Gerçekten kaliteli bir ekip olduğunu söyleyebilirim." dedi.

Trabzonspor'un Fransız ekibi Bastia'dan renklerine bağladığı 19 yaşındaki Oulai, eski takımıyla çıktığı son maçta gördüğü kırmızı kart nedeniyle bordo mavili takımın formasını 4 maçta giyememişti.



