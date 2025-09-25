Dolar
41.47
Euro
48.81
Altın
3,750.18
ETH/USDT
4,005.80
BTC/USDT
111,515.00
BIST 100
11,375.65
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

MHK, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı uygulamasının yeniden başlatılmasına karar verdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar verdi.

Ceren Aydınonat  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
MHK, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı uygulamasının yeniden başlatılmasına karar verdi

İstanbul

Kurulun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Merkez Hakem Kurulu, hakemlerimizin eğitim ve tecrübe kazanımını desteklemek amacıyla İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı (AVAR 2) uygulamasının 24 Eylül'den itibaren Trendyol Süper Lig müsabakalarında yeniden başlatılmasına karar vermiştir. Geçtiğimiz sezon Trendyol 1. Lig'de başarıyla uygulanan bu program kapsamında AVAR 2 olarak belirlenen maç görevlisi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin işleyiş sürecini gözlemleyecektir. AVAR 2 görevlisinin, müsabakalarda karar alma süreçlerine müdahale yetkisi veya sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu uygulama doğrultusunda hakemlerimizin VAR sistemine yönelik bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmektedir."

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Edirne'de Habiller köyündeki 5 göletten 4'ü kuraklığa bağlı kurudu
"Bozkırın Tezenesi" halk ozanı Neşet Ertaş, Kırşehir'de mezarı başında anıldı
Zonguldak'ta madendeki göçükte mahsur kalan 4 işçi kurtarıldı
Bakan Uraloğlu: Ülkemize denizci ülkeler arasında sınıf atlattık ve lider 10 ülke arasında yerimizi aldık
AA muhabirleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM'de Gazze’de çektikleri fotoğrafları göstermesinden gurur duydu

Benzer haberler

MHK, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı uygulamasının yeniden başlatılmasına karar verdi

MHK, İkinci Video Yardımcı Hakem Asistanı uygulamasının yeniden başlatılmasına karar verdi

FIFA Başkanı Infantino: Gazze dahil birçok ülkede annelerin ağladığını gördüğümde ben de ağlıyorum

Dört büyüklerin son 10 yılına ekonomik bakış

Galatasaray, yarın Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak

Galatasaray, yarın Süper Lig'de Alanyaspor ile deplasmanda karşılaşacak
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın başlayacak
Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç

Fenerbahçe'den UEFA Avrupa Ligi'ne tatsız başlangıç
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet