Spor, Futbol

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 7. haftanın perdesi yarın açılacak.

Ceren Aydınonat  | 25.09.2025 - Güncelleme : 25.09.2025
Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

İstanbul

Haftanın açılış maçında Corendon Alanyaspor, Galatasaray'ı ağırlayacak. Alanya Oba Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 7. hafta müsabakalarının programı şöyle:

Yarın:

20.00 Corendon Alanyaspor-Galatasaray (Alanya Oba)

27 Eylül Cumartesi:

17.00 ikas Eyüpspor-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)

17.00 Gaziantep FK-Samsunspor (Gaziantep)

20.00 Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat)

28 Eylül Pazar:

17.00 TÜMOSAN Konyaspor-RAMS Başakşehir (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

17.00 Çaykur Rizespor-Kasımpaşa (Çaykur Didi)

20.00 Zecorner Kayserispor-Gençlerbirliği (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Fenerbahçe-Hesap.com Antalyaspor (Chobani)

29 Eylül Pazartesi:

20.00 Beşiktaş-Kocaelispor (Tüpraş)

Süper Lig'de 7. hafta heyecanı yarın başlayacak

