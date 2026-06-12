Fransa'daki siyasetçiler ve medya çalışanları İsrail'in Gazze'deki soykırımını duyurmak için bölgede faaliyet gösteren Fransız gazeteci Alice Froussard'ı sınır dışı etme kararını kınadı.

Fransa'da siyasetçiler ve medya çalışanlarından İsrail’in Fransız gazeteciyi sınır dışı etme kararına tepki Fransa'daki siyasetçiler ve medya çalışanları İsrail'in Gazze'deki soykırımını duyurmak için bölgede faaliyet gösteren Fransız gazeteci Alice Froussard'ı sınır dışı etme kararını kınadı.

Fransız siyasetçiler ve medya çalışanları İsrail'in Froussard'ı sınır dışı etmesine ilişkin açıklamada bulunarak, basın özgürlüğünün ihlali niteliğindeki karara tepki gösterdi.

Mediapart gazeteciler derneğinden yapılan yazılı açıklamada, İsrail hükümetinin bu kararının basın özgürlüğüne yönelik ciddi bir saldırı ve Filistin topraklarında gazetecilik yapma koşullarının ne kadar kötüleştiğine ilişkin önemli bir gösterge olduğu belirtildi.

İsrail'in Filistinli gazetecileri hedef almaya, basının Gazze'ye bağımsız erişimini engellemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, yabancı basının işgal altındaki Batı Şeria'da faaliyet göstermesinin engellenmesi de kınandı.

France 24 gazeteciler derneği ise açıklamasında, İsrail'in Froussard'ı sınır dışı etme kararını kınayarak, basın özgürlüğü üzerindeki artan kısıtlamaları reddettiklerini bildirdi.

Sosyalist Parti (PS) Genel Sekreteri Olivier Faure ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Fransız gazeteci dahil Orta Doğu'da görev yapan tüm gazeteciler ile dayanışma mesajı vererek, basın özgürlüğünün olmadığı yerde demokrasiden bahsedilemeyeceğini vurguladı.

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün konuya ilişkin açıklamalarına tepki

Öte yandan Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux'nun dünkü basın toplantısında konuya ilişkin açıklamaları sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Sözcü Confavreux'nün işgal altındaki Batı Şeria topraklarında faaliyet gösteren Froussard'ın sınır dışı edilme kararını "İsrail'in egemenliğine ilişkin" bir karar olarak nitelemesi, Filistin topraklarında İsrail'in egemenliğinin tanınması anlamına geleceği nedeniyle eleştirildi.

Confavreux, bir gazetecinin İsrail'in Froussard'ı sınır dışı etmesine ilişkin sorusuna, "Bu karardan üzüntü duyuyoruz ancak bu karar İsrail'in egemenliğine ilişkindir." şeklinde yanıt vermişti.

Filistin'den İsrail'in Fransız gazetecinin ülkeye girişine izin vermemesine tepki

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail makamlarının gazeteci Froussard'ın ülkeye girişini engellemesi ve havalimanından geri çevirmesinin basın özgürlüğünün açık bir ihlali olduğu ifade edildi.

Kararın gazetecilerin Filistin topraklarındaki gelişmeleri aktarma ve gerçekleri kamuoyuna ulaştırma görevlerini yerine getirmelerini engellemeyi amaçladığı kaydedildi.

Froussard'ın havalimanından geri çevrilmesinin İsrail'in "süregelen suçların üzerini örtmeye yönelik bir araç" olarak değerlendirildiği açıklamada, bu adımın uluslararası hukuk hükümleri ve medya özgürlüğüne ilişkin Birleşmiş Milletler kararlarıyla çeliştiği vurgulandı.

Filistin'in hedef alınan gazeteciler ve medya kuruluşlarıyla dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, gazetecilerin çalışmalarını özgürce yürütebilmeleri ve Filistin topraklarına erişimlerinin güvence altına alınmasının önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca uluslararası toplum, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) ile basın özgürlüğü ve gazetecilerin korunması alanında faaliyet gösteren kuruluşlara, İsrail'in medya özgürlüğüne ilişkin hukuki yükümlülüklerine uymasını sağlamak amacıyla somut adımlar atmaları çağrısında bulunuldu.

İsrail İletişim Bakanı Amichai Chikli, perşembe günü yaptığı açıklamada, Radio France Internationale (RFI) muhabiri Froussard'ın İsrail politikalarını eleştiren ve Hamas'a yakın tutumlar sergileyen biri olduğunu öne sürerek ülkeye girişinin engellendiğini duyurmuştu.

Daha önce Filistin asıllı Amerikalı aktivist Linda Sarsour'un da ülkeye girişine izin vermediklerini anımsatan Chikli, İsrail'e yönelik yaptırım ve boykotları destekleyenlere "sabır göstermeyeceklerini" ifade etmişti.

Times of Israel'in haberinde, son altı yıldır Kudüs ve Ramallah'ta yaşayan ve çalışan Froussard'ın, Radio France, France Culture, Le Figaro, TV5 Monde ve Mediapart gibi medya kuruluşları için görev yaptığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Fransa'nın İsrail Büyükelçiliğinin gazetecinin sınır dışı edilmesi kararından "derin rahatsızlık" duyduğu belirtildi.

İsrail makamları, Gazze'ye yönelik saldırıların başladığı Ekim 2023'ten bu yana çok sayıda yabancı gazeteci ve aktivistin ülkeye girişini engellerken, son aylarda bu uygulamaların İsrail politikaları ve uygulamalarına yönelik eleştiriler gerekçesiyle yoğunlaştığı ifade ediliyor.