Konya'da sessiz gece

Konya
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı.
8. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı.
17. dakikada Manu'nun ortası sonrası Barbosa'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.
19. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hurtado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Halil Yeral'da kaldı.
Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.
75. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
76. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Halil Yeral topu güçlükle kornere çeldi.
80. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde topuk pasında, Jonsson'un gelişine vuruşunda topu kaleci Halil Yeral kornere çeldi.
Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.