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Spor, Futbol

Konya'da sessiz gece

Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Atiker Konyaspor-Akhisarspor karşılaşması golsüz eşitlikle tamamlandı.

Basir Gülüm,Abdullah Doğan   | 25.05.2019
Konya'da sessiz gece AA/Abdullah Coşkun

Konya

Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Akhisarspor ile 0-0 berabere kaldı. 

8. dakikada Regattin'in ceza sahası içerisinde yaptığı sert vuruşta, kaleci Serkan Kırıntılı topu uzaklaştırdı. 

17. dakikada Manu'nun ortası sonrası Barbosa'nın bekletmeden vuruşunda, kaleci Serkan Kırıntılı topu kornere çeldi.

19. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ara pasıyla ceza sahasına hareketlenen Hurtado'nun vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Halil Yeral'da kaldı.

Kalan bölümde iki takımın da çabaları gol getirmedi ve ilk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarı hakemin işaretiyle başladı.

75. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde pasında topla buluşan Jahovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti. 

76. dakikada Milosevic'in uzaktan sert şutunda kaleci Halil Yeral topu güçlükle kornere çeldi. 

80. dakikada Ömer Ali Şahiner'in ceza sahası içerisinde topuk pasında, Jonsson'un gelişine vuruşunda topu kaleci Halil Yeral kornere çeldi. 

Karşılaşma golsüz eşitlikle tamamlandı.

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