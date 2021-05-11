Euro
10.09
Dolar
8.30
BIST 100
1,444.87
Altın
1,837.51
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçında beraberlik

Süper Lig'in 41. haftasında Helenex Yeni Malatyaspor, sahasında Atakaş Hatayspor ile 1-1 berabere kaldı.

Volkan Kaşik   | 11.05.2021
Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçında beraberlik Fotoğraf: Orhan Yoldaş - Anadolu Ajansı

Malatya

Süper Lig'in 41. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

12. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Adem Büyük ceza sahası içerisinde Mallan'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Mallan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.

20. dakikada Mesut Çaytemel'in sol kanattan kale sahasına yaptığı ortaya Diouf dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.

44. dakikada ceza sahası içerisinde savunmanın hatasında topu kazanan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir, uzaklaştırdı.

45. dakikada konuk ekip öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.

İkinci yarı

56. dakikada ceza sahası dışında Hafez'in pasıyla buluşan Mallan'ın vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.

64. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Hadebe'nin pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Adem Büyük, rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir'in solundan ağlarla buluştu: 1-1.

71. dakikada Mallan'ın sağ kanattan pasıyla buluşan Chebake'nin vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Türkiye'de 14 bin 497 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı

Benzer haberler

Çaykur Rizespor, deplasmanda kazandı

Çaykur Rizespor, deplasmanda kazandı

Medipol Başakşehir evinde berabere kaldı

Gençlerbirliği kümede kalma umudunu son haftaya taşıdı

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçında beraberlik

Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçında beraberlik
MKE Ankaragücü de Süper Lig'e veda etti

MKE Ankaragücü de Süper Lig'e veda etti
Galatasaray zirveye ortak oldu

Galatasaray zirveye ortak oldu