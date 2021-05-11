Yeni Malatyaspor-Hatayspor maçında beraberlik

Malatya
Süper Lig'in 41. haftasında Atakaş Hatayspor, deplasmanda Helenex Yeni Malatyaspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.
12. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın sağ kanattan yaptığı ortayı Adem Büyük ceza sahası içerisinde Mallan'a indirdi. Bu futbolcunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Mallan'ın vuruşunda top üstten auta çıktı.
20. dakikada Mesut Çaytemel'in sol kanattan kale sahasına yaptığı ortaya Diouf dokunamayınca meşin yuvarlak taca çıktı.
44. dakikada ceza sahası içerisinde savunmanın hatasında topu kazanan Diouf'un vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Ertaç Özbir, uzaklaştırdı.
45. dakikada konuk ekip öne geçti. Akintola'nın sağ kanattan ortasına ceza sahası içerisinde iyi yükselen Diouf'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1
Karşılaşmanın ilk yarısı Atakaş Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamladı.
İkinci yarı
56. dakikada ceza sahası dışında Hafez'in pasıyla buluşan Mallan'ın vuruşunda kaleci Munir topu kornere çeldi.
64. dakikada ev sahibi ekip eşitliği yakaladı. Hadebe'nin pasıyla ceza sahası içerisinde buluşan Adem Büyük, rakiplerini çalımladıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Munir'in solundan ağlarla buluştu: 1-1.
71. dakikada Mallan'ın sağ kanattan pasıyla buluşan Chebake'nin vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.
Karşılaşma 1-1 beraberlikle tamamlandı.
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