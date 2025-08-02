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Spor, Futbol

Galatasaray, Osimhen ve Sane için imza töreni düzenledi

Galatasaray, yeni transferleri Victor Osimhen ile Leroy Sane için imza töreni düzenledi.

Emrah Oktay  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
Galatasaray, Osimhen ve Sane için imza töreni düzenledi Fotoğraf: Murat Şengül/AA

İstanbul

Sarı-kırmızılı futbol takımı, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Lazio'yu RAMS Park'ta konuk etti. Galatasaray Kulübü, müsabaka öncesinde Victor Osimhen ile Leroy Sane için imza töreni gerçekleştirdi.

Futbolcular Osimhen ve Sane, saha ortasına kurulan platforma kırmızı halıdan yürüyerek geldi. Futbolcuların ardından Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukcu podyuma davet edildi. Başkan Özbek'in sahneye geldiği sırada tribünlerden "Büyük başkan" tezahüratları yapıldı.

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Taraftara hitap eden başkan Dursun Özbek, "Son 3 sezonun şampiyonu, göğsünde 5 yıldızlı arması olan takım olarak sevinçliyiz, gururluyuz ve mutluyuz. Bu başarıda emeği geçen kulüp ve Sportif AŞ yöneticilerimize, Okan hocam başta olmak üzere futbolcularımız, teknik ekibimiz ve çalışanlarımıza büyük bir teşekkür gönderiyorum. Rekabet ettiğimiz her yerde takımımızı koşulsuz ve sınırsız destek veren siz taraftarlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Sizlerin desteği her zaman daha iyisini yapma gücünü bize verdi." diye konuştu.

Özbek, önlerinde büyük hedefler olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce yaptığımız gibi Galatasaray'ımızı Avrupa'nın tepesine taşıma görevimiz var. Bu hedeflere ulaşmak için çok önemli iki transfer yaptık. Leroy Sane, Almanya Milli Takımı'nın en önemli oyuncularından biri. Artık sarı-kırmızılı forma için ter dökecek. Yaptığımız hamleler, sadece ülkemizde değil tüm dünyada ilgiyle takip ediliyor. Daha sezonu yeni tamamlamışken yaptığımız bu transferle herkesi şaşırttık, kıskandırdık. Kendisine, 'Galatasaray'a hoş geldin.' diyorum, kulübümüze gösterdiği değer ile güven için teşekkür ediyorum. Victor Osimhen, geçen sezon gösterdiği performansla sadece Galatasaraylıların değil tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Ancak bundan da önemlisi kulübümüz ve taraftarımızla kelimelerle ifade edilemeyecek gönülden bir bağ durdu. Burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun da çok büyük katkısı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasaray'ımızı tercih etti. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum."

Yeni sezonun başlamasına çok az kaldığını hatırlatan sarı-kırmızılı kulübün başkanı, "Türkiye'nin ilklerini başarmış Galatasaray için şimdi yeni ve daha büyük hedeflerin zamanı. Altıncı yıldızımızın ilk adımı olan 26. şampiyonluğumuz için yola çıkıyoruz. Bunun için çok çalışacağız. Tıpkı 5. yıldızdaki konsantrasyonuz, adanmışlığımız ve birlikteliğimizle 6. yıldıza ulaşacağız, kurucumuz Ali Sami Yen'in koyduğu hedefe doğru ilerleyeceğiz, Türk olmayan takımları birer birer yeneceğiz. Stadımızda çok yakın zamanda yepyeni başarıları birlikte kutlama dileğiyle yaşasın Galatasaray." diyerek sözlerini tamamladı.

Başkan Dursun Özbek'in konuşması sık sık tezahüratlarla kesildi.

Taraftarlardan "Ederson" talebi

Galatasaray taraftarı, Brezilyalı kaleci Ederson'un transfer edilmesini istedi.

Taraftarlar, İngiltere'nin Manchester City takımında forma giyen ve adı Galatasaray ile anılan 31 yaşındaki file bekçisi için, "Taraftar çıldırdı Ederson'u istiyor." şeklinde tezahürat yaptı.

Sözleşmeler imzalandı

Başkan Dursun Özbek'ten sonra sırayla kürsüye gelen futbolcular, sembolik sözleşmeyi imzaladı.

Sözlerine Türkçe, "Merhaba Galatasaray. Teşekkürler." diye başlayan Osimhen, "Solo il Gala (Sadece Galatasaray)" dedi.

Sane ise Türkçe, "Merhaba Galatasaray taraftarı." dedikten sonra, "Bu akşam geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu maçta oynamayı çok istiyorum. Bütün sezonu da çok başarılı geçirmeyi diliyorum." ifadelerini kullandı.

Yeni sezon ürünleri tanıtıldı

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2025-2026 sezonunda giyeceği formaların tanıtımı gerçekleştirildi.

İmza töreni ve maç öncesi kurulan podyumda sarı-kırmızılı ekibin yeni sezonda giyeceği formalar ile GS Store'un ürünlerinin yer aldığı defile düzenlendi.

Galatasaray'ın bu sezon giyeceği üçüncü alternatif formayı Galatasaray Lisesi öğrencileri giydi.

Tribünlerde büyük boşluk

Galatasaray taraftarı, Victor Osimhen ile Leroy Sane için düzenlenen imza töreni ve Lazio müsabakasında tribünleri doldurmadı.

Yeni sezon kombinelerinin geçerli olmadığı günde bilet fiyatları 1300 lira ile 18 bin lira arasında değişti. Saat 19.05'te Osimhen ve Sane için imza töreni gerçekleştirilirken, saat 21.00'de Galatasaray-Lazio müsabakası oynandı.

Yaklaşık 50 bin kişi kapasiteli RAMS Park'ta 35 bin civarında taraftar yer aldı.

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