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Spor

TOSFED: Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) Başkanı Eren Üçlertoprağı, Türkiye'nin yarış takvimine girmesi konusunda Formula 1 yönetimiyle görüşmelerin sürdüğünü belirtti.

Hüseyin Burak Demirer  | 02.08.2025 - Güncelleme : 02.08.2025
TOSFED: Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyoruz

Ankara

Üçlertoprağı, TOSFED'in sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamasında "Devletimizin federasyonumuza verdiği yetki çerçevesinde Formula 1 yönetimiyle görüşmelerimizi sürdürüyor ve Türkiye Grand Prix'sinin dönüşü için sizlere olumlu haberler verebilmeyi umuyoruz. Son günlerde bazı sosyal medya hesaplarının paylaştığı, içerik ve telaffuz edilen rakamlar açısından doğru olmayan haberlere itibar edilmemesini özellikle rica ediyoruz. Sürecin umut ettiğimiz üzere olumlu yönde tamamlanması halinde bu durumu siz sevgili sporseverlerle paylaşmaktan mutluluk duyacağız." ifadelerini kullandı.

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