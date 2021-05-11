Euro
10.11
Dolar
8.29
BIST 100
1,444.87
Altın
1,834.42
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Trabzonspor Konya deplasmanından 1 puanla dönüyor

Süper Lig'in 41. haftasında İttifak Holding Konyaspor ile Trabzonspor 1-1 berabere kaldı.

Basir Gülüm   | 11.05.2021
Trabzonspor Konya deplasmanından 1 puanla dönüyor Fotoğraf: Abdullah Coşkun - Anadolu Ajansı

Konya

İttifak Holding Konyaspor-Trabzonspor maçının 8. dakikasında ceza sahası içinde topla buluşan Cikalleshi'nin sağ çaprazdan çektiği şutta, meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

16. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Rahmanovic'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

18. dakikada Trabzonspor, sahada 10 kişi kaldı. Ev sahibi ekibin ani gelişen atağında Chikalleshi'nin pasında Sekidika, ceza sahasına girmek üzereyken Serkan Asan'ın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Ali Şansalan, Serkan Asan'a direkt kırmızı kart gösterdi.

23. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Ekuban'ın sert şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

İlk yarı, golsüz tamamlandı.

İkinci yarı

47. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Hadziahmetovic'in sert şutunda top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

51. dakikada Sekidika'nın ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören noktadan vuruşunda, kaleci Uğurcan Çakır son anda golü engelledi.

52. dakikada Rahmanovic'in sol kanattan ortasında iyi yükselen Jevtovic'in kafa vuruşunda, top üstten auta gitti.

54. dakikada Hadziahmetovic'in ceza sahasının hemen dışından çektiği sert şutta meşin yuvarlak, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.

64. dakikada Trabzonspor golü buldu. Baker'ın ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1

78. dakikada Edgar'ın ceza sahası içinde Daci'yle girdiği mücadelede maçın hakemi Ali Şansalan, penaltı kararı verdi. VAR sisteminden gelen uyarı üzerine saha kenarında pozisyonu izleyen Ali Şansalan, Edgar'ın hareketinin faul olmadığını belirleyerek kararını değiştirdi.

81. dakikada İttifak Holding Konyaspor beraberliği yakaladı. Ev sahibi ekibin sol taraftan kazandığı köşe atışında Guilherme ceza alanına ortasını yaptı. Trabzonspor savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza alanında kontrol eden Hadziahmetovic, bekletmeden şutunu çekti. Meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

Karşılaşma, 1-1 sona erdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 14 bin 497 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti
İki doz Kovid-19 aşısı olanlar HES uygulaması üzerinden 'aşı kimliği' alabilecek
Bakan Koca: İstanbul’da vaka sayısı ve poliklinik başvuruları yüzde 65 azaldı
Hindistan’ın Ganj Nehri’nde Kovid-19 hastalarına ait olduğu düşünülen çok sayıda ceset bulundu
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 582 bini geçti

Benzer haberler

Trabzonspor Konya deplasmanından 1 puanla dönüyor

Trabzonspor Konya deplasmanından 1 puanla dönüyor

Adana Demirspor Süper Lig'de kalıcı olmak istiyor

GZT Giresunspor'un 44 yıllık Süper Lig hayali gerçek oldu

Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Süper Lig'de 41. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı açıklandı

TFF 1. Lig play-off yarı final maçlarının programı açıklandı
Trabzonspor'da Konyaspor maçında iki eksik

Trabzonspor'da Konyaspor maçında iki eksik