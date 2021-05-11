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Spor, Futbol

Medipol Başakşehir evinde berabere kaldı

Süper Lig'in 41. haftasında Medipol Başakşehir ile Hes Kablo Kayserispor 0-0 berabere kaldı.

Hilmi Sever   | 11.05.2021
Medipol Başakşehir evinde berabere kaldı

İstanbul

Süper Lig'in 41. haftasındaki Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının 15. dakikasında konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Muhar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.

Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.

İkinci Yarı

68. dakikada konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Pedro Henrique, ceza sahasına doğru yaklaştı, açısını düzeltip çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

76. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Crivelli'nin ceza sahasında kafayla indirdiği topu önünde bulan Berkay, ayağının dışıyla şutunu çekti. Top, yandan auta gitti.

Mücadele, golsüz sona erdi.

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