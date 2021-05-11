Medipol Başakşehir evinde berabere kaldı

İstanbul
Süper Lig'in 41. haftasındaki Medipol Başakşehir-Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasının 15. dakikasında konuk ekip gole yaklaştı. Medipol Başakşehir ceza yayı önünde topla buluşan Muhar'ın plase vuruşunda, meşin yuvarlak yan direğe çarpıp auta gitti.
Mücadelenin ilk yarısı, golsüz tamamlandı.
İkinci Yarı
68. dakikada konuk ekibin sol kanattan gelişen atağında Pedro Henrique, ceza sahasına doğru yaklaştı, açısını düzeltip çaprazdan topa sert vurdu. Kaleci Mert Günok, meşin yuvarlağı kornere çeldi.
76. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Crivelli'nin ceza sahasında kafayla indirdiği topu önünde bulan Berkay, ayağının dışıyla şutunu çekti. Top, yandan auta gitti.
Mücadele, golsüz sona erdi.