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Spor, Futbol

Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti

Süper Lig'in 41. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 3-2 yendi. ﻿﻿Aldığı galibiyete rağmen tehlikeli bölgenin üstüne çıkamayan ve ligde son haftayı bay geçecek konuk ekibin küme düşmesi kesinleşti.

Emrah Oktay   | 11.05.2021
Süper Lig'de bitime 1 hafta kala Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un küme düşmesi kesinleşti

İstanbul

Süper Lig'in 41. haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ilk yarısını, ev sahibi ekip 2-1 önde tamamladı.

24. dakikada hızlı gelişen Büyükşehir Belediye Erzurumspor atağında, Emrah Başsan'ın ara pasında Ricardo Gomes ceza sahası içinde topla buluştu. Bu futbolcunun hafif çaprazdan vuruşunda, Caulker'a çarpan top kornere çıktı.

30. dakikada Aytemiz Alanyaspor, penaltı golüyle öne geçti. Ev sahibi ekip atağında ceza sahası içinde Mustafa Pektemek, Teikeu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Efecan Karaca, meşin yuvarlağı ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0

41. dakikada ev sahibi ekip farkı ikiye çıkardı. Ceza sahasında Davidson, kaleci Szumski'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Alper Ulusoy, bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Efecan Karaca, kendisinin ve takımının ikinci golünü attı: 2-0

45. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor farkı bire indirdi. Sol kanattan gelişen atakta, Rashani son çizgiye inerek içeriye ortaladı. Topu uzaklaştırmak isteyen Tzavellas'ın ters kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1

İlk yarıyı, ev sahibi ekip 2-1 önde bitirdi.

İkinci yarı

47. dakikada sol taraftan Berkan İsmail Kutlu'nun kullandığı köşe atışında, ceza sahası içinde seken top, Davidson'un önüne düştü. Bu futbolcunun sağ köşeden vuruşunda, kaleci Szumski topu önledi.

58. dakikada sağ kanada atılan topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, rakip ceza sahası son çizgisine inerek içeriye ortaladı. Ricardo Gomes'in vuruşunda, kademeye giren Alanyasporlu futbolcular golü önledi.

73. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor beraberliği yakaladı. Sağ kanattan gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına ortaladı. Kaleyi hafif çaprazdan gören yerden Rashani'nin gelişine vurduğu top, ağlarla buluştu: 2-2

84. dakikada konuk ekip öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Cenk Ahmet Alkılıç, ceza sahasına ortaladı. Kimsenin müdahale etmediği top yerden sekerek uzak direğin yanından ağlarla buluştu: 2-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşmayı 3-2 kazandı.

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