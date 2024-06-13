Avrupa Şampiyonası'nda gözler golcülerde
Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gözler ülke milli takımlarının golcülerinde olacak.
İstanbul
Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da 10 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2024'te birçok golcü isim sahneye çıkacak.
Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Christiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.
En golcüsü Cristiano Ronaldo
EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.
Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.
Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.
Türkiye adına en golcü Cenk
Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun'un ismi öne çıkıyor.
33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 20 gol atmayı başardı.
En tanıdık isim Manaj
Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.
Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.
En golcüler
Milli takımların şampiyonada gol beklediği isimler şunlar:
|Ülke
|Futbolcu
|Takım
|Gol Sayısı
|Arnavutluk
|Rey Manaj
|Sivasspor
|7
|Avusturya
|Marko Arnautovic
|Inter
|36
|Belçika
|Romelu Lukaku
|Roma
|85
|Hırvatistan
|Ivan Perisic
Hajduk Split
|33
|Çekya
Patrik Schick
|Bayer Leverkusen
|19
|Danimarka
Christian Eriksen
|Manchester United
|41
|İngiltere
Harry Kane
|Bayern Münih
|63
|Fransa
Olivier Giroud
|Milan
|57
|Gürcistan
Khvicha Kvaratskhelia
|Napoli
|15
|Almanya
Thomas Müller
|Bayern Münih
|45
|Macaristan
Roland Sallai
|Freiburg
|13
|İtalya
Nicolo Barella
|Inter
|9
|Hollanda
Memphis Depay
|Atletico Madrid
|45
|Polonya
Robert Lewandowski
|Barcelona
|81
|Portekiz
|Cristiano Ronaldo
Al-Nassr
|130
|Romanya
George Puşcaş
Bari
|11
|İskoçya
John McGinn
|Aston Villa
|18
|Sırbistan
Aleksandar Mitrovic
|Al-Hilal
|58
|Slovakya
Ondrej Duda
|Verona
|13
|Slovenya
Josip İlicic
|Maribor
|17
|İspanya
Alvaro Morata
|Atletico Madrid
|35
|İsviçre
Xherdan Shaqiri
|Chicago Fire
|31
|Türkiye
|Cenk Tosun
|Beşiktaş
|20
|Ukrayna
Andriy Yarmolenko
|Dinamo Kiev
|46