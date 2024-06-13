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Avrupa Şampiyonası'nda gözler golcülerde

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) gözler ülke milli takımlarının golcülerinde olacak.

Süha Gür  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Avrupa Şampiyonası'nda gözler golcülerde

İstanbul

Almanya'da 14 Haziran-14 Temmuz'da 10 farklı şehirde düzenlenecek EURO 2024'te birçok golcü isim sahneye çıkacak.

Avrupa futboluna damga vurmuş oyuncuların gol yollarında yarışacağı organizasyonda Portekizli yıldız Christiano Ronaldo'nun ismi dikkati çekiyor.

En golcüsü Cristiano Ronaldo

EURO 2024'te mücadele edecek 24 takımın golcüleri arasında en ön sırada yer alan isim Portekizli Cristiano Ronaldo.

Portekiz Milli Takımı tarihinin en çok gol atan ismi Ronaldo, turnuvada da birçok rekoru elinde bulunduruyor.

Suudi Arabistan'da Al-Nassr takımının formasını giyen Ronaldo, 130 golle turnuvada yer alacak golcüler içinde milli takımına açık ara en fazla skor katkısı veren isim olarak ön palana çıkıyor.

Türkiye adına en golcü Cenk

Organizasyonda Türkiye adına gol yollarında Cenk Tosun'un ismi öne çıkıyor.

33 yaşındaki oyuncu, milli formayla 20 gol atmayı başardı.

En tanıdık isim Manaj

Turnuvada mücadele edecek golcüler arasında bir de Türkiye'den tanıdık bir isim bulunuyor.

Arnavutluk Milli Takımı ile organizasyonda yer alacak, geçen sezon Sivasspor forması giyen Rej Manaj, ülkesi adına 7 gol attı.

En golcüler

Milli takımların şampiyonada gol beklediği isimler şunlar:

ÜlkeFutbolcuTakımGol Sayısı
ArnavutlukRey ManajSivasspor7
AvusturyaMarko ArnautovicInter36
BelçikaRomelu LukakuRoma85
HırvatistanIvan Perisic

Hajduk Split

33
Çekya

Patrik Schick

Bayer Leverkusen19
Danimarka

Christian Eriksen

Manchester United41
İngiltere

Harry Kane

Bayern Münih63
Fransa

Olivier Giroud

Milan57
Gürcistan

Khvicha Kvaratskhelia

Napoli15
Almanya

Thomas Müller

Bayern Münih45
Macaristan

Roland Sallai

Freiburg13
İtalya

Nicolo Barella

Inter9
Hollanda

Memphis Depay

Atletico Madrid45
Polonya

Robert Lewandowski

Barcelona81
PortekizCristiano Ronaldo

Al-Nassr

130
Romanya

George Puşcaş

Bari

11
İskoçya

John McGinn

Aston Villa18
Sırbistan

Aleksandar Mitrovic

Al-Hilal58
Slovakya

Ondrej Duda

Verona13
Slovenya

Josip İlicic

Maribor17
İspanya

Alvaro Morata

Atletico Madrid35
İsviçre

Xherdan Shaqiri

Chicago Fire31
TürkiyeCenk TosunBeşiktaş20
Ukrayna

Andriy Yarmolenko

Dinamo Kiev46
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