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Udinese, Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Udinese, eski oyuncusu Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi.

Yunus Kaymaz  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Udinese, Gökhan İnler'i sportif direktörlük görevine getirdi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, 2007-11 yılları arasında İtalyan ekibinde forma giyen Gökhan İnler'in sportif direktör, Gianluca Nani'nin de genel direktör olarak görev yapacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu atamalar, daha iddialı hedeflere ulaşmak amacıyla kulübü geliştirme ve yenileme yolunda atılmış önemli bir adım." denildi.

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