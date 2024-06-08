EURO 2024
EURO 2024'E DOĞRU - Almanya'nın 4. büyük kenti Köln
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Köln şehri, ülkenin en büyük 4. kenti olarak dikkati çekiyor.
EURO 2024'E DOĞRU - Köln Stadı 5 maça ev sahipliği yapacakEURO 2024'E DOĞRU - Köln Stadı 5 maça ev sahipliği yapacak
Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu: Bu turnuvada da her ne olursa olsun ülkemizin desteği bizim için çok önemli
A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Türk halkının kulüp takımlarını bir kenara bırakarak, takım ayırt etmeden ay-yıldızlı ekibi desteklemesini beklediklerini ve büyük başarılara ancak böyle ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.
Düsseldorf Arena, 5 maça ev sahipliği yapacak
Düsseldorf Arena, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.
EURO 2024'te F Grubu: Türkiye
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu kez gruptan çıkmak istiyor.
Savaşın gölgesinden Avrupa Şampiyonası'na: Ukrayna
Ukrayna'da siyaset ve savaş arasında bulanıklaşan çizgiler, hayatın birçok alanına olduğu gibi futbola da gölge düşürmeye devam ediyor.
EURO 2024'te F Grubu: Çekya
Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Çekya Milli Takımı, organizasyonda üst üste 8. kez sahne alacak.