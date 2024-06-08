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Tokat’ın Niksar ilçesinde Ustahasan köyündeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
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EURO 2024

EURO 2024'E DOĞRU - Almanya'nın 4. büyük kenti Köln

EURO 2024'E DOĞRU - Almanya'nın 4. büyük kenti Köln

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Köln şehri, ülkenin en büyük 4. kenti olarak dikkati çekiyor.

EURO 2024'E DOĞRU - Almanya'nın 4. büyük kenti Köln

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Köln şehri, ülkenin en büyük 4. kenti olarak dikkati çekiyor.

EURO 2024'E DOĞRU - Köln Stadı 5 maça ev sahipliği yapacak

EURO 2024'E DOĞRU - Köln Stadı 5 maça ev sahipliği yapacak

EURO 2024'E DOĞRU - Köln Stadı 5 maça ev sahipliği yapacak
EURO 2024'E DOĞRU - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın teknik direktörleri

EURO 2024'E DOĞRU - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın teknik direktörleri

EURO 2024'E DOĞRU - Avrupa Futbol Şampiyonası'nın teknik direktörleri
Almanya'da sanayinin kalbi Dortmund

Almanya'da sanayinin kalbi Dortmund
EURO 2024'E DOĞRU - Sarı duvarın örüldüğü stadyum: BVB Dortmund

EURO 2024'E DOĞRU - Sarı duvarın örüldüğü stadyum: BVB Dortmund
Avrupa Şampiyonası, futbol ile son teknolojiyi bir araya getirecek

Avrupa Şampiyonası, futbol ile son teknolojiyi bir araya getirecek
EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımı için özel şarkı: "Türkiye'm"

EURO 2024'e katılacak A Milli Futbol Takımı için özel şarkı: "Türkiye'm"
Gündem.
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Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu: Bu turnuvada da her ne olursa olsun ülkemizin desteği bizim için çok önemli
08.06.2024

Milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu: Bu turnuvada da her ne olursa olsun ülkemizin desteği bizim için çok önemli

A Milli Futbol Takımı'nın oyuncularından Kerem Aktürkoğlu, Türk halkının kulüp takımlarını bir kenara bırakarak, takım ayırt etmeden ay-yıldızlı ekibi desteklemesini beklediklerini ve büyük başarılara ancak böyle ulaşacaklarına inandıklarını söyledi.

Düsseldorf Arena, 5 maça ev sahipliği yapacak
08.06.2024

Düsseldorf Arena, 5 maça ev sahipliği yapacak

Düsseldorf Arena, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

EURO 2024'te F Grubu: Türkiye
08.06.2024

EURO 2024'te F Grubu: Türkiye

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Türkiye A Milli Futbol Takımı, bu kez gruptan çıkmak istiyor.

Savaşın gölgesinden Avrupa Şampiyonası'na: Ukrayna
08.06.2024

Savaşın gölgesinden Avrupa Şampiyonası'na: Ukrayna

Ukrayna'da ​siyaset ve savaş arasında bulanıklaşan çizgiler, hayatın birçok alanına olduğu gibi futbola da gölge düşürmeye devam ediyor.

EURO 2024'te F Grubu: Çekya
08.06.2024

EURO 2024'te F Grubu: Çekya

Almanya'nın ev sahipliğinde 14 Haziran-14 Temmuz'da düzenlenecek 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) katılacak Çekya Milli Takımı, organizasyonda üst üste 8. kez sahne alacak.

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