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Mert Müldür'ün golü EURO 2024'ün "en güzel golü" seçildi

Almanya'da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) milli futbolcu Mert Müldür'ün A Milli Takımı'nın Gürcistan'ı yendiği maçta attığı gol, futbolseverler tarafından turnuvanın en iyi golü seçildi.

Erkan Tiryaki  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Mert Müldür'ün golü EURO 2024'ün "en güzel golü" seçildi

Ankara

UEFA'nın internet sitesine yapılan oylamaya katılanlar, Mert Müldür'ün vole vuruşla attığı golü "en iyi gol" olarak belirledi.

Milli futbolcu Arda Güler'in aynı maçta attığı gol ise en iyi 3. gol oldu.

İspanyol futbolcu Lamine Yamal'ın Fransa'ya yarı finalde attığı gol ise kinci sırada yer aldı.



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