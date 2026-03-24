Dolar
44.35
Euro
51.41
Altın
4,420.68
ETH/USDT
2,127.10
BTC/USDT
69,477.00
BIST 100
12,930.16
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Beyrut’un Dahiye bölgesinden son duruma ilişkin yayındayız
logo
Spor, Futbol, Dünyadan Spor

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği (FSE), 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde "Yüksek bilet fiyatları, şeffaf ve adil olmayan satın alma koşulları ile tekel konumunu kötüye kullanma" iddiasıyla FIFA aleyhine Avrupa Komisyonuna şikayette bulundu.

Fatih Erel  | 24.03.2026 - Güncelleme : 24.03.2026
Avrupa Futbol Taraftarları Birliği, Dünya Kupası bilet fiyatlarını şikayet etti

İstanbul

Avrupa Futbol Taraftarları Birliği'nden(FSE) yapılan açıklamada, "FIFA, 2026 Dünya Kupası bilet satışlarında tekel konumunda ve bu gücünü, rekabetçi bir piyasada asla kabul edilemeyecek koşulları taraftarlara dayatmak için kullandı. Birçoğu için bu, hayatlarında bir kez yaşayacakları bir deneyim. Biletlere adil ve şeffaf erişim şart." ifadeleri kullanıldı.

Kupanın en ucuz grup aşamasının biletleri 60 dolardan satışa sunarken FSE, bu biletlerin sayısının çok az olduğunu belirtti.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

FSE'nin açıklamasında, "Pratikte biletler o kadar azdı  ki genel satışlar başlamadan önce 4. kategori biletlerinin neredeyse tamamı satılmıştı. Bu durum sadece taraftarları hayal kırıklığına uğratmakla kalmadı aynı zamanda gerçekte mevcut olmayan bir fiyatı reklam etmek, AB tüketici hukuku uyarınca yasa dışı olan bir aldatmaca reklamı anlamına da geliyor." denildi.

En ucuz final bileti 4 bin 185 dolar

ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'ndaki yüksek bilet fiyatları dikkati çekiyor.

2026 FIFA Dünya Kupası finali için şu anda açık satışta olan en ucuz final bileti 4 bin 185 dolardan başlıyor. Bu, 2022 Dünya Kupası finalinin en ucuz bilet fiyatının 7 katından fazla.

Buna karşılık UEFA EURO 2024 finali için en ucuz biletler 100 dolar civarındaydı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Benzer haberler

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet