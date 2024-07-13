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İngiltere Milli Takımı, EURO 2024 finali için Berlin'de

İngiltere Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) finali için Berlin'e geldi.

Emrah Oktay  | 13.07.2024 - Güncelleme : 13.07.2024
İngiltere Milli Takımı, EURO 2024 finali için Berlin'de

Berlin

İngiltere, EURO 2024 finalinde yarın TSİ 22.00'de Berlin Olimpiyat Stadı'nda İspanya ile karşılaşacak.

Final maçının hazırlıklarını Leipzig yakınlarında gerçekleştirdiği kampta tamamlayan İngilizler, Berlin'de konaklayacağı otele geçti.

İngiltere Milli Takımı'nı otel önünde bir grup taraftar karşıladı.

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